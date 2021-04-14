Гендиректора кировского «Газпрома» задержали в Подмосковье по делу о подкупе

Москва, 14 апреля. Руководитель «Газпром газораспределение Киров» Сергея Камеко стал фигурантом уголовного дела. Оперативники ФСБ задержали топ-менеджера в Подмосковье.

В правоохранительных органах считают, что он виновен в совершении коммерческого подкупа. По аналогичной статье обвинен и заместитель гендиректора.

По мнению следствия, речь идет о предоставлении фирме исключительных прав на выполнение работ по строительству газопровода. Заместитель директора получил за это 10 миллионов рублей. Также он якобы в качестве подкупа получил дважды деньги на сумму в 5,5 миллиона рублей. В газовой компании прошли обыски, был изъят ряд документов.