Суд оштрафовал на 300 тыс. рублей центр-иноагент «Насилию.нет»

Москва, 14 апреля. Юрист Кирилл Коротеев рассказал о судебном решении в отношении организации-иноагента центра «Насилию.нет». Перовский суд столицы оштрафовал данную структуру.

По словам юриста, сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. Центр был признан виновным в нарушении законодательства, касающегося иностранных агентов.

Отметим, что в конце декабря прошлого года эта организация была внесена Минюстом РФ в список иноагентов. Данная структура позиционирует себя как центр помощи жертвам домашнего насилия.