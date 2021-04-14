Год исправительных работ запросили для Соболь в суде

Москва, 14 апреля. Прокурор просит для юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище год исправительных работ.

Правоохранитель просит признать Соболь виновной по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначить ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

Дело о незаконном проникновении в квартиру пенсионерки рассматривают на заседании в Перовском суде. По данным следствия, в декабре прошлого года Соболь обманом проникла в квартиру москвички. Она оттолкнула испуганную женщину, вошла в ее жилище без разрешения и снимала на видео все происходящее.

Ранее корреспондент ФАН из зала суда сообщал, что ответчица спорила с прокурором и нарочито шумно ела орехи прямо во время процесса.