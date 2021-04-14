Экс-главу подмосковного района Шестуна обвинили в угрозах расправой ножом над судьей

Москва, 14 апреля. Осужденному за коррупцию экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в угрозах расправой ножом судье, прокурору и приставу.

Судья Подольского городского округа Московской области Татьяна Юферова приговорила бывшего чиновника к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Юридическая инстанция также назначила фигуранту штраф в 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности восемь лет.

Следствие и суд установили, что с 2003 по 2018 год Шестун через доверенных лиц руководил деятельностью свыше 40 коммерческих организаций. Доходы, полученные от этой деятельности, он использовал для покупки по заниженным ценам земельных участков.

Ранее ФАН сообщал об экс-помощнике полпреда России в УФО Александре Воробьеве, которого признали виновным в госизмене.