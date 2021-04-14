Силовики пресекли в Москве хищение девяти тонн топлива на железной дороге

Москва, 14 апреля. Стражи порядка в столице возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу. В ходе следствия задержаны жители столицы и Тульской области.

К транспортным полицейским на железнодорожной станции Москва-Савеловская поступило заявление от представителя одной из фирм. Он рассказал, что на нефтебазу прибыли десять цистерн с дизтопливом. Осмотр вагонов показал, что у одного из них была сорвана пломба, а на втором повреждена, сообщили ФАН в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Полицейские организовали наблюдение за резервуарами. Находившиеся в засаде стражи порядка увидели, как к цистерне подъехал грузовик. Люди с помощью шланга стали перекачивать топливо в другую емкость. Они успели слить девять тонн нефтепродукта. Оперативники смогли задержать одного из злоумышленников. Второй сбежал и затем уехал в Турцию. Его данные были внесены в сторожевой контроль. Это помогло задержать второго фигуранта, когда он вернулся.

Сейчас подельники находятся под домашним арестом.