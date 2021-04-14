Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Владелец эротического журнала «Флирт» снова получил срок за организацию проституции

Владелец эротического журнала «Флирт» снова получил срок за организацию проституции

Москва, 14 апреля. Издатель российского эротического журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев приговорен к 1,8 года колонии строгого режима по делу об организации занятия проституцией.

Сотрудники полиции в Москве и Подмосковье в 2020 году провели операцию по поимке подозреваемых в организации проституцией. В поле зрения силовиков вновь попал владелец журнала «Флирт», уже отсидевший три года за это преступление.

В общей сложности бойцами спецотряда быстрого реагирования (СОБР) были задержаны восемь человек, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, фигурант дела в период с 2019-го по 2020 год получил более 47 млн рублей. Выяснилось, что Зяблицев находил квартиры в Москве и размещал там своих диспетчеров, которые общались с искавшими проституток клиентами.

Новости партнеров