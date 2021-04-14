Владелец эротического журнала «Флирт» снова получил срок за организацию проституции

Москва, 14 апреля. Издатель российского эротического журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев приговорен к 1,8 года колонии строгого режима по делу об организации занятия проституцией.

Сотрудники полиции в Москве и Подмосковье в 2020 году провели операцию по поимке подозреваемых в организации проституцией. В поле зрения силовиков вновь попал владелец журнала «Флирт», уже отсидевший три года за это преступление.

В общей сложности бойцами спецотряда быстрого реагирования (СОБР) были задержаны восемь человек, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, фигурант дела в период с 2019-го по 2020 год получил более 47 млн рублей. Выяснилось, что Зяблицев находил квартиры в Москве и размещал там своих диспетчеров, которые общались с искавшими проституток клиентами.