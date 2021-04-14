Следствие просит избрать для сотрудников DOXA меру в виде запрета определенных действий

Москва, 14 апреля. Басманный суд получил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для задержанных сотрудников журнала DOXA, передает источник ФАН.

Полицейские ранее задержали Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Армена Арамяна. Юрист одного из работников редакции рассказал, что пока не ознакомился с протоколом и другими материалами дела.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела задержали сотрудников студенческого издания, сообщало Федеральное агентство новостей. Ориентировочно судебное заседание по заявлению Следственного комитета состоится после 15:00 по московскому времени.