Убийца вора в законе Алика Рыжего тщательно планировал преступление

Москва, 14 апреля. Задержанный по подозрению в убийстве Алика Рыжего раскрыл подробности преступления. Он рассказал, что выслеживал жертву целый год.

Подозреваемый в расстреле вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова) Матлаб Султанов следил за своей жертвой в течение года. Мужчина тщательно планировал убийство и даже начал встречаться с девушкой, чтобы вместе ходить в фитнес-центр, где и произошло преступление.

Возлюбленная задержанного заявила на допросе, что не знала о планах Султанова. По ее словам, он представился ей предпринимателем. Известно, что девушка ждет ребенка от убийцы.

Напомним, Султанов уже признался в содеянном, сообщал ФАН. Киллер атаковал жертву во время занятий спортом. Имя заказчика убийства он не называет. Ранее подозреваемый сообщил, что с погибшим у него были личные счеты.