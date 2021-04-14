Московские IT-предприятия принесли в бюджет свыше 20 млрд рублей

Москва, 14 апреля. Столичная IT-отрасль сохранила темпы роста в текущем году, которые были достигнуты годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента финансов.

Объем поступлений в бюджет столицы от предприятий отрасли за первые два месяца текущего года увеличился на 11,2% и превысил 20 млрд рублей, передает ТАСС.

«По итогам января-февраля текущего года столичная IT-индустрия сохранила двузначные темпы роста, достигнутые в прошлом году», — добавили в ведомстве.

В минувшем году поступления предприятий IT-отрасли в московский бюджет выросли на 12,2% и составили 157,9 млрд рублей по сравнению с годом ранее. Сектор улучшил финансовые и операционные результаты в 2020 году. Положительная динамика достигнута по всем ключевым показателям: объем прибыли, отчисления в казну, количество рабочих мест и инвестиции в основной капитал.

Ранее сообщалось, что самой перспективной отраслью для профессионального и карьерного развития считают сферу IT-технологий. Соответствующее мнение выразили 49% опрошенных россиян.