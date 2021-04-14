Запрет на въезд трудовых мигрантов в Москве могут отменить

Москва, 14 апреля. Ограничения на въезд трудовых мигрантов в столице нужно постепенно снимать. Такое заявление сделал вице-мэр города Владимир Ефимов.

Правительство Москвы с началом пандемии коронавируса ввело ограничения на работу мигрантов в городе. Такое решение было приятно в рамках нераспространения коронавирусной инфекции в столице. Сейчас эпидобстановка позволяет администрации Москвы задуматься об отмене этих ограничений, объяснил Ефимов.

Власти столицы начали постепенное снятие ограничений по COVID-19 с начала 2021 года. Режим обязательной самоизоляции для пожилых отменили, в городе также разблокировали соцкарты. Москва планирует минимизировать ограничения по коронавирусу к лету, сообщил Ефимов.