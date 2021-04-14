ФАН публикует видео с места ДТП в Москве, где автобус протаранил фонарный столб

Москва, 14 апреля. Пассажирский автобус врезался в опору уличного освещения на Марксистской улице в центре столицы. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео с места дорожного ЧП.

По предварительным данным, травмы получили восемь пассажиров, у них зафиксировали ссадины и ушибы. Более серьезные травмы выявили у 42-летнего водителя автобуса, которого от удара зажало в кабине. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Предположительно, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя, сообщало РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы. Перед рейсом мужчина прошел медицинский осмотр.