Подозреваемый в убийстве вора в законе Рыжего признал вину

Москва, 14 апреля. Задержанный по подозрению в убийстве криминального авторитета Альберта Рыжего мужчина дал признательные показания. Об этом сообщили столичные следователи.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали обвиняемого накануне. По месту его жительства силовики провели обыски, а затем доставили фигуранта в следственный отдел.

Ранее стало известно об убийстве криминального авторитета по кличке Альберт Рыжий (настоящее имя — Али Гейдаров). Киллер расстрелял его на выходе из московского фитнес-клуба. По одной из версий, причина расправы над Рыжим кроется в конфликтах убитого с другими криминальными авторитетами, сообщал ФАН.