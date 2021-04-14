Полсотни домов демонтировали в Москве в рамках реновации

Москва, 14 апреля. Власти Москвы демонтировали 50 старых домов по технологии умного сноса в рамках программы реновации, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на текущий момент было построено более 100 новых домов. Они располагаются в девяти административных округах российской столицы.

Строительство будет начато на месте снесенных домов. Появятся новые социальные объекты и благоустроенные общественные пространства, заявил чиновник.

Бочкарев отметил, что на месте снесенных домов было подобрано 17 стартовых площадок. Они имеют потенциал в размере 289 тысяч квадратных метров.

Новая кампания по массовой реконструкции жилья в российской столице будет отличаться от ее предшественницы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что строительству домов по программе предшествует кропотливая работа по поиску площадок. Сейчас их число достигло 500, отмечает RT.