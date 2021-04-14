Москвичам дали возможность вакцинироваться от коронавируса на дому

Москва, 14 апреля. Вакцинация от коронавируса на дому стартовала для москвичей, испытывающих трудности в самостоятельном передвижении, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

С 13 апреля в экспериментальном порядке стартовала вакцинация жителей Москвы на дому. Это коснется тех, кто получает социальное обслуживание соответствующим образом, пояснила Ракова.

«Таких жителей в Москве порядка 120 тыс.», — отметила она.

Пенсионеров и маломобильных москвичей о такой возможности оповещают соцработники. Для проведения вакцинации на дому создано 66 бригад во всех административных округах Москвы. У каждой из них есть специальное оборудование для перевозки вакцины без нарушений условий к транспортировке. Ракова добавила, что специально подавать заявку на вакцинацию на дому не требуется, данные в поликлиники передадут органы соцзащиты.

Инфекционисты и аллергологи ранее назвали противников прививок «преступниками», так как они несут вред для здоровья населения, основываясь на слухах, а не на науке.

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщили, что двухкомпонентную прививку от коронавируса поставил Патриарх Кирилл, передает RT.