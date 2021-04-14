Температура воздуха 13 апреля обновила рекорд в Москве

Москва, 14 апреля. Температура воздуха установила новый рекорд, превысив наивысшие показатели 2008 года в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температурный рекорд в столице России был побит 13 апреля. Как отмечает синоптик, к 13:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха плюс 21,2 градуса. По словам специалиста, в июне нормой является показатель 21,7 градуса тепла. Об этом информирует РИА Новости.

Тишковец считает, что в течение всего дня температура будет увеличиваться. Прошлый рекорд для апреля синоптики зафиксировали в 2008 году, когда термометры показывали плюс 20,4 градуса.

Ближайшие дни для жителей регионов Центральной России окажутся очень теплыми. Потепление связано с влиянием антициклона и появлением энергетически мощного солнца, которое характерно для августа. Об этом в понедельник рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.