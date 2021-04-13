Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Тело пожилого мужчины нашли в его квартире в Москве

Тело пожилого мужчины нашли в его квартире в Москве

Москва, 13 апреля. Труп пенсионера с огнестрельным ранением был найден в московской квартире.

Инцидент произошел по улице Минусинской в Лосиноостровском районе Москвы, рассказали в полиции. Пенсионер умер от ранения в голову.

«В ходе осмотра тела эксперты зафиксировали огнестрельное ранение височной области головы пенсионера», – рассказали правоохранители.

Сейчас эксперты ведут проверку. Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что трое дагестанцев пойдут под суд за убийство краснодарского бизнесмена. Они расстреляли мужчину летом прошлого года.

Новости партнеров