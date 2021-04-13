Москвич утонул во время спасения своей собаки на Торфянке

Москва, 13 апреля. Молодой человек утонул во время спасения своей собаки, которая выбежала на неокрепший лед водоема.

Инцидент произошел на пруду Торфянка на Изумрудной улице. Животное провалилось в полынью, и хозяин бросился на спасение, однако тонкий лед не выдержал. Москвич до собаки доплыл, но выбраться уже не смог. Пока спасатели ехали на помощь, парень ушел под воду.

Источник ФАН сообщил, что данных о личности погибшего пока нет. Дело в том, что водолазы пока не могут найти тело. Собаку также никто не видел. Вероятно, она смогла выбраться самостоятельно.

Ранее стало известно, что в бассейне красноярского аква-центра умерла восьмилетняя девочка. Во время купания ребенок оказался на максимальной глубине.