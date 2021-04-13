Суд подверг Соболь приводу по делу о вторжении в квартиру москвички

Москва, 13 апреля. Судья подвергла юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь принудительному приводу на заседание по делу о вторжении в квартиру пожилой москвички.

Соратницу осужденного Алексея Навального 14 апреля приведут в Перовский районный суд Москвы. Гособвинитель попросил судью о такой мере в связи с тем, что Соболь уже пропускала слушания и покидала их раньше времени.

Дело о незаконном проникновении в квартиру пенсионерки рассматривается на выездных заседаниях в Перовском суде. По версии следствия, в декабре 2020 года Соболь проникла в квартиру женщины, обманув курьера. Она оттолкнула испуганную москвичку, вошла в ее жилище без разрешения и снимала все происходящее на видео.