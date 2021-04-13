Тройной рост цен на квартиры зафиксирован на рынке Москвы

Москва, 13 апреля. Стоимость московского жилья завышена почти втрое, отмечают эксперты. Рост цен замедлится после отмены льготной ипотеки, считает представитель «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» отметила, что условие для увеличения спроса не было рыночным, хотя условие для повышения цен — достаточно рыночное.

Если квартира стоит с прошедшего года, значит, цена на нее завышена, добавил директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. При условии отсутствия скачкообразного роста ключевой ставки стоимость «квадрата» до конца этого года поднимется еще на 10%, передает слова эксперта «МК».

Из этого можно сделать вывод, что с высокой долей вероятности во второй половине 2021 года стоимость квадратного метра «заморозится». Подорожание жилой недвижимости будет компенсироваться относительно низкими стартовыми ценами новых проектов, полагают опрошенные изданием специалисты.

Жители столицы все чаще интересуются лофт-апартаментами. В первом квартале текущего года спрос увеличился на 22%, следует из данных аналитиков AFI Development.