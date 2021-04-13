СК просит арестовать экс-главу фабрики «Меньшевик» Аверьянова

Москва, 13 апреля. Следователь просит суд арестовать бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в рамках расследования старого уголовного дела о стрельбе на предприятии.

Материалы ходатайства об избрании Аверьянову меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня поступили в суд, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Ранее стало известно о задержании бизнесмена в столице. Причиной стало заявление судебного пристава, который находился на месте стрельбы. Он рассказал, что Аверьянов стрелял и в него, объяснил адвокат.

Аверьянов был фигурантом уголовного дела о стрельбе на территории фабрики «Меньшевик» в 2017 году. По данным следствия, он выстрелил в охранника, сбежал и был задержан на следующий день. На допросе бизнесмен признался в содеянном и расценил свои действия как самооборону. Ему предъявляли обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и убийстве.