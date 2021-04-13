В московской кофейне девушке вместо питьевой воды продали антисептик

Москва, 13 апреля. Жительница Москвы купила негазированную воду в центре города и ей стало плохо. В бутылке находилось антисептическое средство на основе ядовитого спирта.

Инцидент произошел в одном из центральных гастрономических заведений 10 марта в Охотном ряду. Уточняется, что 20-летняя девушка вместе со своей сестрой зашла в кофейню и купила воду, однако после того, как москвичка сделала глоток, поняла, что внутри антисептик.

«К сожалению, в этот раз из-за халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды, что категорически запрещено стандартами работы кофеен», — прокомментировала компания.

После девушка вернулась в кофейню и попросила книгу жалоб. Кроме того, она заявила, что пожалуется в Роспотребнадзор и прокуратуру, пострадавшая потребовала уволить кассиров, которые продали ей «фальшивую» воду.

Вместо песка и соли в Татарстане начали использовать кофейный жмых, как средство от гололедицы. Его на протяжении месяца собирали в городских кофейнях, сообщал ФАН.