Бумажные справки о болезни перестанут требовать в школах и детсадах Москвы

Москва, 13 апреля. Справки в печатном виде об отсутствии детей в школе или детском саду по болезни больше не будут требовать в Москве.

Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». По словам градоначальника, родители столичных школьников давно этого ждали.

«Отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов», — написал он.

Вместо этого столичные власти объединили систему «Московская электронная школа» (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения. Таким образом информация об отсутствии ученика будет сразу видна учителям и воспитателям.

Ранее стало известно, что москвичи смогут рассказать о самочувствии голосовому помощнику перед посещением врача. Голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта начал работать в пяти поликлиниках российской столицы.