В Москве стендап-комик искал «закладку» во дворе и попался полиции

Москва, 13 апреля. Полуфиналиста шоу «Открытый микрофон» на ТНТ Алексея Рябчикова задержали в Москве во время поиска наркотиков на улице.

Комик свою вину отрицает. По словам Рябчикова, в пакетике с непонятным веществом лежало снотворное. Точную информацию о содержимом будет устанавливать экспертиза, пишет 5-tv.ru. Сейчас артист находится в отделении полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела певца Тимы Белорусских, которого задержали в январе с наркотиками. Его освободили под залог, сообщал сайт 360tv.ru.