Суд отправил в СИЗО профессора МФТИ Голубкина по делу о госизмене

Москва, 13 апреля. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу профессора МФТИ Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

Профессора Московского физико-технического института отправили в СИЗО до 12 июня. Уголовное дело, возбужденное против Голубкина, носит гриф секретности, передает пресс-служба суда.

Голубкин изучает гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов. Он оказался коллегой и соавтором научной статьи физика Губанова, обвиняемого в передаче секретных сведений спецслужбе одной из стран Европы. Однако уголовные дела ученых не связаны между собой.

Недавно россиянина Сергея Петушкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела засекречены.