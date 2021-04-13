Синоптики предупредили москвичей о грозовых дождях и похолодании

Москва, 13 апреля. Жителей Москвы во второй половине недели ожидают грозовые дожди и небольшое похолодание. О таком прогнозе предупредили специалисты центра погоды «Фобос».

Сейчас в столичном регионе наблюдается по-летнему теплая погода. По данным синоптиков, 13 апреля может побить температурный рекорд, поскольку в этот день ожидается до +21 градуса. Во вторник уличные термометры покажут около +22 градусов.

Однако уже с 15 апреля в Москву нагрянут грозовые дожди. Кроме того, к субботе возможно похолодание до +14 градусов, хотя даже такие показатели окажутся почти на 4 градуса выше нормы. Об этом сообщается на портале «Метеовести».

Дожди также пройдут и в Санкт-Петербурге. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о выпадении осадков, на которое повлияет холодный атмосферный фронт.