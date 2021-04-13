Вакцинация от коронавируса на дому начнется в Москве с 14 апреля

Москва, 13 апреля. Вакцинация от коронавирусной инфекции на дому начинается в Москве с 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Выездная вакцинация стартует на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Отмечается, что прививочные бригады будут принимать жителей в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена.

С 14 по 18 апреля медики будут работать в Первомайском, Сосенском, Воскресенском и других поселениях, а также в городе Троицк. С 21 по 25 апреля — в поселениях Михайловское-Ярцевское, Кленовское, Марушкинское и так далее.

В ведомстве подчеркнули, что спустя 21 день бригады вернутся для введения второго компонента вакцины. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

Временные пункты вакцинации от COVID-19 открылись в торговых центрах Курска. Любой житель региона старше 18 лет может пройти вакцинацию с понедельника по воскресенье в порядке живой очереди с 13:00 до 19:00.