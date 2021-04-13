Московские власти начали подготовку к благоустройству территорий парка «Яуза»

Москва, 13 апреля. Парк «Яуза» станет самым длинным экологическим парком в Европе. Работы по подготовке к благоустройству его территорий уже начались.

Правительство Москвы приступило к работам по инженерной подготовке к благоустройству территорий парка «Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в 2021 году будут благоустроены два участка главного притока Яузы — Чермянки. Работы развернутся на площади в 50 гектаров. В настоящий момент эксперты начинают подготовительные работы. Согласно плану, инженеры проведут топографическую съемку местности и вертикальную планировку, а также разработают траншейные коммуникации. Эти работы должны быть в обязательном порядке проведены до начала строительства дорожно-тропиночной сети и сооружений парка.

За электроснабжение объектов будут отвечать две трансформаторные подстанции. Планируется проведение свыше 60 километров сетей наружного освещения и электроснабжения. Будущий парк украсят архитектурно-художественной подсветкой, а безопасность отдыхающих обеспечит система видеонаблюдения и экстренного оповещения.

Активные работы по благоустройству будут проведены и в Подмосковье. В список объектов вошли пять лесопарков и 31 парк культуры и отдыха.