Москвичи смогут рассказать о самочувствии голосовому помощнику перед посещением врача

Москва, 13 апреля. Голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта начал работать в пяти поликлиниках Москвы. Теперь горожане перед посещением врача смогут сообщать ему о своем самочувствии.

В феврале этого года в столице запустили проект с чат-ботом, который умеет собирать жалобы пациентов на здоровье перед приемом терапевта. Теперь москвичи могут пройти соответствующий опрос и по телефону, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, голосовой помощник будет загружать полученные сведения в ЕМИАС. Таким образом специалисты смогут уделять больше времени непосредственно осмотру пациента и общению с ним. По итогам пилотного проекта, который запустили на базе пяти городских поликлиник, впоследствии примут решение о возможности его расширения на другие медучреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие двух столичных поликлиник после долгой реконструкции. Ремонтные работы в медучреждениях длились почти год.