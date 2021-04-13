Собянин подвел итоги конкурса «Учитель года Москвы»

Москва, 13 апреля. Конкурс «Учитель года» прошел в Москве. Имя победителя назвал мэр города Сергей Собянин.

Заявки на конкурс подали более 700 педагогов Москвы. Лучшим из них был признан преподаватель физики в школе №1520 имени Капцовых Артем Барат.

«Первым стал коллектив школы №1520 имени Капцовых. Учитель физики Артем Барат признан абсолютным победителем и будет представлять Москву на конкурсе «Учитель года России-2021», — написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лучшего учителя в Москве выбирают более 30 лет. В формате командного испытания конкурс прошел во второй раз.

Итоги конкурса «Учитель года» ранее подвели в Саранске. Победителем стал педагог школы №41 Сергей Нырков.