Риэлторы зафиксировали значительный рост продаж новостроек в Москве

Москва, 13 апреля. Продажи недвижимости в Москве на первичном рынке в первом квартале нынешнего года выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Рост, по данным риэлторов, составил 32%. В Москве за первые три месяца с начала года было заключено 23,3 тысячи сделок по продаже квартир в новостройках. Об этом сообщил онлайн-сервис по продаже недвижимости ЦИАН.

Московская область в этом отношении заметно отстала от столицы. Здесь рост продаж «на первичке» не превысил 5%.

Риэлторы также сравнили количество сделок в первом квартале нынешнего года с показателями четвертого квартала 2020 года. Был отмечен спад на 28% в Москве и на 24% — в Подмосковье.

«Рекорды прошлого года на фоне завершения исходного периода действия льготной ипотеки не были повторены в 2021 году. Программа субсидирования по-прежнему является «локомотивом» отрасли и поддерживает спрос, однако былого ажиотажа на рынке уже нет», – отметил ЦИАН.

На рынке складской недвижимости в регионах РФ, как было сказано ранее, был зафиксирован максимальный за всю историю наблюдений объем сделок. В совокупности было реализовано 851 000 квадратных метров.