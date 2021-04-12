Новый жилой дом по программе реновации построили в московском районе Метрогородок

Москва, 12 апреля. Жилье по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок. Об этом в понедельник рассказали в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Дом в рамках реализации индивидуального проекта построен по адресу: Открытое шоссе, 26, корпус 6. Всего в нем насчитывается 48 квартир, следует из сообщения пресс-службы департамента.

Вдобавок к этому, во дворе построенного по программе реновации дома появилась детская площадка. Строители также позаботились о том, чтобы озеленить и благоустроить придомовую территорию.

Строительство жилого дома на 160 квартир по программе реновации завершили в одном из районов российской столицы. Как сообщалось ранее, здание расположено на улице 2-я Владимирская в районе Перово.