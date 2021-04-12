Началось строительство 47-этажной башни Национального космического центра в Москве

Москва, 12 апреля. Башенную часть комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) начали строить в Москве в районе Филей. Высота 47-этажной башни составит 228 метров со шпилем.

Общая площадь помещений здания — 62 тыс. квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«На стройплощадке приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части. Смонтировано 442 тонны арматуры и уложено более 1,2 тыс. кубических метров бетона в основную конструкцию фундамента», — сообщил Бочкарев.

На площадке параллельно с возведением башни идет строительство низкоэтажных зданий комплекса. Задействовано около 1,2 тыс. человек и почти 40 единиц техники.

Строительство космоцентра началось в 2019 году, завершение запланировано на 2022 год. В НКЦ разместится офис Роскосмоса и штаб-квартиры других организаций отрасли.

В Москве полным ходом идет строительство Большой кольцевой линии. Проходку всех тоннелей закончат к концу 2021 года.