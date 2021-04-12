Панда из Московского зоопарка съела бамбуковую ракету

Москва, 12 апреля. Сотрудники Московского зоопарка сделали панде подарок в честь Дня космонавтики — ракету, но она не удержалась и частично съела ее.

Большой запас еды, который положили прямо в тренировочный «космический корабль», панда по кличке Жуи отведала в тот же день. Весь процесс «охоты» на еду специалисты московского зоосада запечатлели на видео и поделились им в Сети. На кадрах видно, как самец смело забирается на ракету и аккуратно поедает приготовленные лакомства.

«Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В нее был положен провиант. Также запасы еды были оставлены на носу – на всякий случай. Корпус корабля обрамлял съедобный бамбук — мало ли что. В космосе любая палочка на счету», — прокомментировали под постом сотрудники зоосада.

Специалисты также отметили, что личный летательный аппарат Жуи создавали несколько дней.

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