Главные тренды экологического развития России

Москва, 12 апреля. 24 мая в Москве стартует одно из ведущих событий в области экологии — XII Международный форум «Экология». В программе мероприятия — обсуждение трендов экологического развития России и зарубежных стран, вопросы сдерживания климатических изменений и программы развития экологического просвещения. Всего в дискуссиях примут участие 1500 делегатов из 80 регионов РФ.

«Улучшение качества жизни населения России, сохранение природы для будущих поколений и устойчивое развитие экономики страны — это первоочередные задачи, которые стоят перед нами сегодня. Деловая программа форума будет выстроена вокруг ключевых проблем экологической повестки, она включит все тематические направления национального проекта «Экология», а также другие важные вопросы, которые требуют внимания», — сообщил глава общественного совета форума, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Традиционно форум является ведущей площадкой для открытого диалога представителей власти, бизнеса и общественных организаций. В этом году в рамках деловой программы запланировано более 25 мероприятий с участием глав федеральных и региональных государственных органов, топ-менеджеров компаний-лидеров экологических рейтингов и руководителей НКО.

В этом году XII Международный форум «Экология» состоится в Центре международной торговли с 24 по 25 мая. Мероприятие, организованное АНО «Общественный форум «Экология», проходит при поддержке и участии Государственной думы, Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных ведомств.