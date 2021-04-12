Застреленный в Москве Альберт Рыжий конфликтовал с другими криминальными авторитетами

Москва, 12 апреля. Криминальный авторитет Альберт Рыжий, застреленный в одном из столичных фитнес-клубов, конфликтовал с другими ворами, передает источник ФАН.

Среди них Эдик Тбилисский, Ника Гагринский, Леки Руставский, Намик, Бесо Руставский и Леха Иркутский (Гудына). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, а также возможные заказчики Рыжего.

Следственный комитет ранее обнародовал кадры с места убийства криминального авторитета, сообщало Федеральное агентство новостей. Клуб временно закрыли для посетителей, следователи и криминалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.