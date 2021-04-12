Мошенники обокрали индийского топ-менеджера «Авито» на «Авито»

Москва, 12 апреля. Жертвой интернет-мошенников стал один из топ-менеджеров крупнейшего сервиса объявлений «Авито» на этой же площадке. Его обокрали почти на 200 тысяч рублей.

Уроженец Индии разместил свое объявление о продаже товара на сервисе. Согласно информации издания LIFE SHOT, мошенник, представившийся потенциальным покупателем, написал менеджеру и заявил, что хочет приобрести предлагаемый товар. Мнимый покупатель отправил ему вредоносную ссылку с информацией по зачислению денежных средств.

Топ-менеджер перешел по адресу и там открылась страница для заполнения всех реквизитов карты. Он ввел данные, после с его счета более десяти раз списывали деньги. Причиненный ущерб составил почти 190 тысяч рублей. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Личность злоумышленника устанавливается.

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