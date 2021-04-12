Звезда фильма «Бриллиантовая рука» скончалась на 98-м году жизни

Москва, 12 апреля. Ушла из жизни советская киноактриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука».

Актриса скончалась в Москве на 98-м году жизни, о ее смерти сообщила дочь Людмила Голубицкая. Холина играла в театре и профессионально озвучивала фильмы. Ее голосом говорят герои более 30 кинокартин.

Голубицкая рассказывала в прошлом году, что ее мать страдает болезнью Альцгеймера и практически полностью ослепла. В последние годы жизни актриса сидела дома. Столичные правоохранители проводят проверку по факту обнаружения тела артистки, сообщил источник ФАН.

Серафима Холина родилась в 1923 году в Москве. Она окончила ВГИК и устроилась на работу в киностудию «Мосфильм». Актриса стала известна широкому зрителю благодаря игре в фильмах «Бриллиантовая рука», «Иван Бровкин на целине» и «Жених с того света».