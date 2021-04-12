В Подмосковье мальчик умер после вдыхания газа из баллона для заправки зажигалок

Москва, 12 апреля. Следственный комитет начал проверку по факту гибели 14-летнего мальчика в Бронницах. По предварительным данным, подросток погиб после вдыхания газа из баллона для зажигалок.

Трагедия произошла в одном из гаражных кооперативов в городе Бронницы. Двое подростков, сидя за гаражами, вдыхали пары газа из баллона для заправки зажигалок. Практически моментально школьники потеряли сознание.

Вскоре один из товарищей очнулся и обнаружил рядом друга без сознания. Он попытался привести его в чувства самостоятельно, однако все попытки были тщетны. Мальчик позвонил в экстренные службы и сообщил о случившемся, пишет издание «Вести Подмосковья». По прибытии медики констатировали лишь смерть подростка. По факту его гибели назначены доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза.

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