Ветеран Великой Отечественной войны привился от коронавируса перед 100-летним юбилеем

Балашиха, 12 апреля. Житель Подмосковья Александр Золотов решил сделать себе особый подарок к юбилею — вакцину от коронавируса. Это позволит ему посещать школы и рассказывать детям о защите Родины.

Ветеран Александр Золотов, живущий в подмосковной Балашихе, прошел процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. В этом году ему исполнится 100 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До пандемии Александр Григорьевич вел активную социальную жизнь. Он посещал школы и рассказывал детям о Великой Отечественной войне, о защите Родины. Однако с приходом коронавируса он потерял такую возможность. Ветеран уверен, что вновь вернуться к любимой деятельности поможет вакцинация.

«Я смотрю, что некоторые боятся делать вакцинацию. А вакцинация – это жизнь. Во всяком случае, я смогу посещать школы и учеников. Школьникам сейчас необходимо объяснять о Великой Отечественной войне, как наши люди защищали Родину и как сейчас нужно защищать ее», — уточнил он.

Александр Золотов участвовал в обороне Москвы и в освобождении Варшавы. Победу он встретил в Берлине. По словам ветерана, коронавирусная инфекция тоже враг, а сражаться с ним нужно путем вакцинации.

Всего в России первый компонент вакцины от коронавируса получили семь миллионов россиян, сообщает «Ридус». Лидерами по доле привитого населения стали Чукотка и Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что процедуру вакцинации от коронавируса прошли более 400 тысяч военнослужащих ВС РФ. Первым компонентом привиты 530 тысяч сотрудников.