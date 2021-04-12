Мавзолей впервые с ноября откроется для посетителей

Москва, 12 апреля. Закрытый в ноябре прошлого года на фоне ситуации с коронавирусом Мавзолей Ленина снова будет доступен для посещения. Его открытие состоится 17 апреля.

Однако для посещения памятника гражданам необходимо будет соблюдать ряд предписанных ограничений, в числе которых обязательное ношение средств индивидуальной защиты. На входе у людей также будут замерять температуру. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

В ведомстве отметили, что открытие связано с завершением профилактических мероприятий.

Мавзолей Ленина наряду с некрополем у Кремлевской стены приостановили работу 17 ноября 2020 года. Причиной для этого стала сложная эпидемиологическая обстановка.