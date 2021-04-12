Власти Москвы сообщили об открытии новых пунктов вакцинации в центрах госуслуг

Москва, 12 апреля. Вакцинироваться жители Москвы могут бесплатно, не требуется даже предварительная запись. Выездные бригады будут функционировать в пяти центрах госуслуг столицы.

Теперь инъекцию от COVID-19 можно будет сделать во всех флагманских центрах Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что вновь заработает бригада в торговом центре Columbus в ЮАО, кроме этого, врачи начнут прием во флагманах ЮЗАО, ЮВАО, САО и ВАО в ТЦ «Спектр», «Город», «Метрополис» и «Щелковский».

С графиком работы выездных бригад можно ознакомиться на портале mos.ru. Врачи обеспечивают соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, состояние после вакцинации контролируется в течение 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт и ОМС. Потратить нужно будет около 40 минут на саму прививку, осмотр, заполнение анкеты и медконтроль после введения вакцины.

Ранее сообщалось, что оба компонента вакцины получили уже 400 тыс. человек в ВС РФ. Отмечается, что ежедневно вакцинируются около 12 тыс. военнослужащих и членов их семей.