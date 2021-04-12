Пловец из Казани впал в кому на соревнованиях

Москва, 12 апреля. Несовершеннолетний казанский спортсмен неудачно прыгнул в воду, сильно ударился головой и впал в кому во время соревнований в Москве.

Инцидент произошел в бассейне в столичном СК ЦСКА. Сообщается, что 12-летний пловец, прибывший из Казани, оступился на бетонной вышке и ударился об нее головой. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего спортсмена. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в коме на ИВЛ.

Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента.

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