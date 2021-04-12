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«Московская электронная школа» подготовила занятия ко Дню космонавтики

«Московская электронная школа» подготовила занятия ко Дню космонавтики

Москва, 12 апреля. Уроки, посвященные теме космоса, подготовили специалисты «Московской электронной школы» ко Дню космонавтики. Дети смогут лучше познакомиться с биографией космонавта Юрия Гагарина.

Занятие разработали специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. О первом полете в космос расскажут на классном часе «Великое событие». Учащиеся смогут узнать интересные сведения как о Юрии Гагарине, так и о других важных людях в сфере космонавтики, в том числе о Сергее Королеве и Константине Циолковском.

Также можно посетить занятие Yuri Gagarin по английскому языку. Задачи на математику и логику появились в приложении «День космонавтики». Дети смогут самостоятельно рассчитать время запуска и полета Гагарина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стали известны данные инструкции первого полета Гагарина. Среди них — порядок использования «Востока», настройка радио и прием пищи.

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