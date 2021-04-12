«Московская электронная школа» подготовила занятия ко Дню космонавтики

Москва, 12 апреля. Уроки, посвященные теме космоса, подготовили специалисты «Московской электронной школы» ко Дню космонавтики. Дети смогут лучше познакомиться с биографией космонавта Юрия Гагарина.

Занятие разработали специалисты Института содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. О первом полете в космос расскажут на классном часе «Великое событие». Учащиеся смогут узнать интересные сведения как о Юрии Гагарине, так и о других важных людях в сфере космонавтики, в том числе о Сергее Королеве и Константине Циолковском.

Также можно посетить занятие Yuri Gagarin по английскому языку. Задачи на математику и логику появились в приложении «День космонавтики». Дети смогут самостоятельно рассчитать время запуска и полета Гагарина, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стали известны данные инструкции первого полета Гагарина. Среди них — порядок использования «Востока», настройка радио и прием пищи.