Обворовывавшие пенсионеров серийные мошенники задержаны в Подмосковье

Москва, 12 апреля. Правоохранители поймали в Серпухове участников преступной группы, подозреваемых в серии мошенничеств. Жертвами злоумышленников становились пожилые люди.

Предполагаемыми мошенниками оказались трое уроженцев одной из стран СНГ в возрасте от 35 до 42 лет. Правоохранители считают их причастными к совершению нескольких преступлений, связанных с хищением чужого имущества.

Подозреваемые мужчины обзванивали пожилых людей под видом «полицейских» и вымогали у них деньги путем обмана. Они сообщали жертвам, что их родственникам грозит уголовная ответственность, после чего предлагали «решить» вопрос дачей взятки.

Таким образом были обмануты несколько пенсионеров. Общая сумма ущерба, по данным источника ФАН в правоохранительных органах, составляет около 500 тыс. рублей. Сейчас предполагаемые мошенники находятся под стражей, в отношении их ведется расследование.

В Москве жертвой других мошенников стала дочь легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщало РИАМО. Она перевела злоумышленникам 23 млн рублей.