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Движение на Кутузовском проспекте Москвы полностью восстановлено после ДТП

Движение на Кутузовском проспекте Москвы полностью восстановлено после ДТП

Москва, 12 апреля. Движение транспорта снова доступно по всем полосам на Кутузовском проспекте после аварии. Об этом сообщили в московском дептрансе.

На Кутузовском проспекте столкнулись два автомобиля. Из-за аварии движение по полосам было затруднено. Но сейчас перемещению транспорта ничего не мешает, отметили в департаменте транспорта.

«Движение восстановлено по всем полосам», — написал столичный дептранс в своих социальных сетях.

Столкновение автомобилей зафиксировали на Кутузовском проспекте. Из пяти полос движения были заняты четыре. Авария спровоцировала пробки протяженностью 2,6 км в сторону центра Москвы и 1,5 км по направлению в область. В ДТП мог пострадать один человек, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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