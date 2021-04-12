Движение на Кутузовском проспекте Москвы полностью восстановлено после ДТП

Москва, 12 апреля. Движение транспорта снова доступно по всем полосам на Кутузовском проспекте после аварии. Об этом сообщили в московском дептрансе.

На Кутузовском проспекте столкнулись два автомобиля. Из-за аварии движение по полосам было затруднено. Но сейчас перемещению транспорта ничего не мешает, отметили в департаменте транспорта.

«Движение восстановлено по всем полосам», — написал столичный дептранс в своих социальных сетях.

Столкновение автомобилей зафиксировали на Кутузовском проспекте. Из пяти полос движения были заняты четыре. Авария спровоцировала пробки протяженностью 2,6 км в сторону центра Москвы и 1,5 км по направлению в область. В ДТП мог пострадать один человек, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.