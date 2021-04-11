Лобовое ДТП спровоцировало пробку на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 11 апреля. Движение транспорта на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

Столкновение машин зафиксировано по адресу Кутузовский проспект, 1Б. В настоящее время заняты четыре полосы из пяти. Протяженность пробки в сторону центра составляет 2,6 километра, затор по направлению к области достигает 1,5 километра.

Предварительно установлено, что в результате аварии пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ДТП со смертельным исходом произошло ранее на Киевском шоссе в Москве. Два транспортных средства столкнулись недалеко от поворота на деревню Бекасово.