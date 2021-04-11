СК в Москве начал проверку по факту избиения подростка тренером

Москва, 11 апреля. Следователи заинтересовались публикациями в прессе о якобы избитом школьнике. Нападение приписывают тренеру по водному поло. Правоохранители начали проверку.

По неподтвержденной информации, конфликт произошел после состязания. В раздевалке 16-летний юноша возмутился судейством на матче. Роль рефери выполнял тренер команды-соперника.

В СМИ пишут, будто мужчина разозлился от услышанного и, проходя мимо подростка, задел его плечом. Оппонент в долгу не остался и кинул в наставника полотенце. Мужчина якобы ударил спортсмена в лицо, и тот потом обратился за помощью к врачам.

Двое мигрантов напали на подростков возле одного из московских торговых центров. Все началось с предложения «покатать на качелях», сообщал ФАН.