Яма с человеческий рост образовалась перед подъездом многоэтажки в Москве

Москва, 11 апреля. Грунт провалился перед входом в подъезд жилого дома на севере столицы. Асфальтовое покрытие ушло под землю, образовав гигантское отверстие.

Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. Асфальт провалился прямо около подъезда многоквартирного жилого дома. Яма представляет собой воронку размером с человеческий рост. Ширина тоже впечатляющая: в нее могли бы поместиться сразу несколько человек.

Предварительной причиной ЧП назвали просевшую плиту крыльца. Инцидент обошелся без пострадавших. Ремонтники уже огородили территорию и сделали временный проход для жильцов дома. Идут работы по устранению последствий случившегося.

Коммунальная авария в Петербурге могла закончиться трагедией, сообщал ФАН. Фонтан кипятка достигал высоты с четырехэтажное здание.