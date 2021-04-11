Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 24 апреля

Москва, 11 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в проведении общегородского субботника.

Коллективная уборка города должна состояться в российской столице 24 апреля. Жители Москвы могут выйти на улицы города и помочь подготовить столицу к лету. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, весь город подлежит «генеральной уборке», масштабы которой крайне сложно представить. Все подъезды домов, газоны, дорожки и спортивные площадки необходимо не только помыть и покрасить, но и привести в нормальное состояние.

«Всю эту работу надо будет проделать до 1 мая, как мы обычно делаем. Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что пожалуйста, можно всем поучаствовать», — заявил он в эфире канала «Россия-1».

Не так давно Собянин выступил с заявлением, в котором сообщил, что новая кампания по массовой реконструкции жилья в российской столице будет отличаться от ее предшественницы. На этот раз процесс будет развиваться «круче и выше».