Умер ведущий кинолог РФ Реваз Хомасуридзе

Москва, 11 апреля. Стало известно о смерти интернационального эксперта по собакам Реваза Хомасуридзе.

Ушел из жизни ведущий российский кинолог Реваз Хомасуридзе. Сообщение о печальном событии появилось на официальном сайте Российской кинологической федерации. Коллеги выразили соболезнование семье почившего и отметили, что в связи с этой потерей вся отечественная и мировая кинологии понесли тяжелую утрату.

Добавим, в августе 1993 года Хомасуридзе стал советником РКФ Александра Иншакова по вопросам кинологии. Начиная с 1998 года почти каждый год он являлся судьей мировых и европейских выставок. Также почивший был владельцем питомника и занимался разведением племенных французских бульдогов.

ФАН некоторое время назад также сообщал о смерти народного артиста РФ Эмиля Верника.